Ukraina kööki kuulub medivnik juba väga kaua aega, selle küpsetamise nõukogude-eelse ja -järgse periooni suurim erinevus on, et varem lisati kooki mitmeid vürtse: jahvatatud ingverijuurt, muskaatpähklit ja kaneeli. Retsepti muutuse Ukraina NSV-s tingis asjaolu, et paljusid vürtse ei olnud lihtsalt võimalik hankida (neid imporditi välismaalt).