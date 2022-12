VIDEO | Ukraina sõdur tegi ülevaate Eesti toidupakist: väga maitsev, aga kaks toodet ajasid segadusse

„Kui meie poistel on kõht täis, siis võit on kindlasti meie poolel,“ sõnab kommentaator kasutaja Moto Life video all YouTube'is. Seda kontot pidav Ukraina sõdur jagab kaasvõitlejatele praktilisi nõuandeid, kuidas sõjas hakkama saada. Hiljutises videos demonstreeris ta Eestist saadetud toidupakki.