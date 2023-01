Näitlejad Jüri Krjukov, Helle-Reet Helenurm, Ita Ever, Anne Paluver ja Urmas Kibuspuu saates „Igihaljas vaatemäng“. Fotograaf Rein Lillmaa foto aastast 1981.

Kuidas ERRi arhiivi mahtu mõõta? No näiteks nii, et võtta endale iga päev tunnike ja hakata järjest kuulama-vaatama. Eeldusel, et materjali vahepeal ei lisata, kulub niiviisi kogu arhiiviga tutvumiseks umbes 220 aastat.