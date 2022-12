FOTO | Läänemere kaldalt leiti ilus, ent ohtlik sinikrabi

Tavalise sinikrabi (Callinectes sapidus) looduslik levikuala on Põhja-Ameerikas. Liigi nime võib eesti keelde tõlkida kui „ilus ja maitsev ujuja“ – USAs on sinikrabi püüdmine levinud tema maitsva liha pärast.

„See on suurim krabi, kes on kunagi Poolast leitud,“ kirjutatakse Poola keskkonnaorganisatsiooni Łowca Obcychi Facebooki lehel. Suure tõenäosusega sattus isend Läänemerre mõne laeva ballastveest. Kuna krabiliigi tavaliseks elupaigaks on soojemad mered, on looma siinkandis märkamine ohumärk. Eriti, kuna tegu pole esimese korraga.