Kuidas alandada lastel palavikku ilma ibuprofeeni või paratsetamoolita

Viimastel nädalatel on intensiivselt levinud viirushaigused eriti just laste seas. Ebaühtlaste tarnete tõttu on apteekides esinenud viirushaigusi leevendavate ravimite puudust. Asjatundjad annavad nõu, kuidas toimida juhul, kui ibuprofeeni või paratsetamooli siirupeid ei ole.