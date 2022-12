RMK looduskaitsetööde aastakokkuvõte: 200 hektarit saab taas heina- ja karjamaadena kasutada

Andmaks aladele tagasi nende endisaegne ilme, raiuti tulevastelt karja- ja heinamaadelt maha puud ja põõsad, freesiti kännud ja mättad ning ebaühtlane pinnas tasandati. Poollooduslike koosluste taastamine ning hilisem niitmine ja karjatamine on vajalikud selleks, et need alad uuesti kinni ei kasvaks ning säiliks neile omane liigirikkus.