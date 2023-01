Rein Lang: sulid ja lollid on seaduste tõlgendamisel ülimalt leidlikud

Üks suhtumine on tõesti selline, et pistke oma seadused kinga sisse, äkki näete pikem välja. Meil on siin oluline asi ajada, ärge segage. See tekitab õigusriigi pärast muret.

Teine, eelmisele vastupidine tendents on meeletu tahtmine reguleerimisega üle reageerida. Neid näiteid on ka palju. Aastaid tagasi oli Kohtla-Järvel paaril venelasel külm ja kohe üks poliitiline partei teatas, et lahendame asja ära – teeme seaduse! On tahe, et iga ühiskondliku suhte jaoks peaks olema seadus ja seaduse alusel veel ka mingi määrus vastu võetud. Õiguslik keskkond täitub erinevate tsirkulaaridega. Seegi on hirmutav.