Endine riigikogu liige Tiit Tammsaar ehmatab kõigepealt Edgar Savisaare vanusele mõeldes – ta oli ju vaid 72-aastane. „Just lugesin, et teda enam meie hulgas pole….Mina olen ju vaid aasta noorem. Vara oli tal minna. Tõsine kaotus kõigile! Meie eluteed on muidugi korduvalt ristunud, oleme koos riigikogus olnud. Väga elujõuline ja teotahteline oli ta alati. Ja tugeva ja tõsise oma arvamusega. Aga selliseid inimesi on vaja,“ rõhutab Tammsaar. „Võis meeldida või mitte, aga kõva mees oli ta iga juhul!“