Amet võttis omanikult ära 10 lammast: „See oli möödapääsmatu“

Põllumajandus- ja toiduameti põhja regiooni juhataja Vladimir Vahesaare sõnul saabus ametile vihje, et loomaomanik ei täida oma kohust hoolitseda lammaste eest. „Ametile laekus vihje, kus kirjeldati, et lambad on juba pikemat aega hooletusse jäetud. Seetõttu teostati kontroll, et olukorda kontrollida,“ kirjeldas Vahesaar.