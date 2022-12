Benedictus XVI: hinnatud teoloog, kes armastas muusikat ja kasse

Kahel korral, 2007 ja 2009.a, elas ta üle rünnakud. Oma suhtumistes maailma asjadesse oli ta pigem konservatiivsetel seisukohtadel, kuigi põhiselt jätkas oma eelkäija tööd. Näiteks on ta tauninud Harry Potteri raamatuid, Dan Browni „Da Vinci koodi“, lõpetas oma eelkäija pool alustatud popkontserdite pidamise jõulude ajal, hoiatas, et biotehnoloogia edu võib kaasa tuua inimväärikust ohustavaid meetodeid, mistõttu vajalik on meditsiinis neid ettevaatlikult kasutada.