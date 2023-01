„Ootan oma maaküttepumpa kümnendat kuud ja pole lootustki!“

„Renoveerige majad energiatõhusaks!“ soovitab riik. „Kredex toetab!“ hõiskab majandusministeerium ja on valmis jagama miljoneid eurosid toetuseks. Kõlab kenasti, ainult et kõige tõhusamale küttesüsteemile ehk maaküttele üleminek on praegu pea võimatu, sest maaküttepumpasid pole Eestis saada. Valitseb samasugune kaubapuudus nagu „Vatti ei ole!“-ajastul ja pole teada, millal olukord paremaks muutub.