Maaleht külastas aastavahetusel Helsingi kesklinnas viie eri kaubaketi toidupoode, et teada saada, kas vastab tõele jutt, et toidukaup on Soomes juba odavam kui Eestis. Nüüd on võimalik oma silmaga üle vaadata enam kui poolsada hinda alates piimast ja lõpetades õllega.