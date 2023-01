Kuidas Timber.ee metsaoksjon pitsarestorani rõkkama pani

Otsuse 1990ndatel esivanematele tagastatud mets tänavu suvel müüki panna, tingis Ukraina sõda ja kõrged energiahinnad, mis on omakorda tekitanud suure nõudluse just paberipuidu osas. Ehkki suure ilusa kinnistu asukoht oli veidi vesise koha peal ning tegemist ei olnud nii-öelda parkmetsaga, kust saab otse läbi jalutada, oli ta erinevate puuliikidega ja heas seisukorras.

Meeli ja tema vend peavad metsast väga lugu. Meeli on entusiastlik seeneline ja tubli korilane, samuti meeldib talle niisama metsas käia ja ravimtaimi korjata. Enda sõnul naudib ta aastaaegade vaheldumist ning erinevaid värve looduses. „Mets on väga oluline kooslus minu jaoks ja ilma selleta ma ei saa,“ sõnas ta.

„20 minutit enne oksjoni lõppu, ajal kui hinnad muudkui kerkisid, läksid meie hääled väga emotsioonirikkaks ja me olime ikka väga elevil,“ kirjeldas esmakordselt enampakkumisel müüjana osalenud Meeli. Ta oli restoranis koos vennaga, kellega nad just oksjoni lõppemise päeval sattusid lõunatama nii öelda puhtjuhuslikult. Nad jälgisid toimuvat oksjonit pingsalt telefonist ja olid väga üllatunud, kui võistupakkumine lõppes tunduvalt kõrgema summaga kui nad salamisi olid julgenud loota.

Esimene valik Timber.ee

Kui peres metsamüügi mõte tekkis, siis oligi kohe esimene valik Timber AS. Meeli tunnistab, et Timberi kasuks rääkis see, et nad olid ka varasemalt Timberi tegemistega kursis. Ka Meeli poeg on metsandusharidusega ning kursis metsandusega tegelevate ettevõtetega. Timberi puhul võlus neid usaldusväärsus ja korrektne asjaajamine. Samuti meeldis neile, et just Timberist said nad oma küsimustele professionaalsed vastused.

Mõtet metsamüügist kaaluti siiski põhjalikult ning ideest teostuseni läks aega enam kui aasta.

Müügiprotsessi käigus otsis neid üles ka konkureeriv metsamüügifirma, kes soovis samuti nende metsakinnistut müüa. „Kui ausalt öelda, siis me ei teadnudki, et selline firma üldse olemas on,“ möönis Meeli, kes võttis siiski kalkulatsioonid mõlemast ettevõttest. Oksjoni alghinnaks kujunes kõrgem, aga siiski just Timberi metsaspetsialisti poolt arvutatud alghind ning nad vennaga arvestasid, et isegi kui mets läheb müüki algsummaga, siis on seda Timberi kaudu tunduvalt kasumlikum teha, kui konkurendi kaudu. Lisaks ei vii vaid Timber ostjat ja müüjat kokku vaid jääb ise ka vastutama raietööde korrektsuse eest metsas.

Pank sulges arve

Peale müüki tekkis huvitav intsident aga pangaga. Nimelt kandis Timber AS raieõiguse müügi eest saadud raha venna osa talle panka. Kuna summa oli suur, siis pank kirjutas vennale, et tõestagu ta ära, kuidas tal nii suur summa korraga pangaarvele laekus. Vend aga polnud igapäevane arvutikasutaja ning jättis selle kirjakoha tähelepanuta. Ühel päeval toidupoodi minnes oli aga pangakonto blokeeritud. Õde Meeli sattus samuti paanikasse, et mis nüüd siis saab, kui vennal arve suletud, aga peale seda, kui nad olid Timberist nõu küsinud ja panka metsamüüki tõendavad müügilepingud saatnud, sai vend konto lahti. Vaat mis võib kõike juhtuda, kui korraga suured summad pangakontole laekuvad.

Timberit julgeb Meeli soovitada teistele igal juhul, sest ta on kindel, et just Timberist saab kõige asjatundlikumat nõu ja abi.

Timber ASi metsaspetsialist Kristel Asmer ütles, et talle tundus asjaajamine Meeliga suhteliselt lihtne. „Mulle tundub, et tal oli enne meie poole pöördumist kindel otsus, et meie kaudu raiet müüa,“ rääkis Kristel, kes aitas õele-vennale teha raieplaani, mille alusel said nad esitada kinnitamiseks metsateatised. „Kinnistu oli väga ilus ja suur, raiemaht väga korralik ja materjal sel hetkel ka väga nõutud, aga kõik raiesse korraga ei läinud, tulevikuks jäi ka veel. Aga koostöö nendega oli väga meeldiv ja väga usalduslik, tõesti super,“ kinnitas Kristel Asmer.

Kui ka Sina soovid oma raieõigusele või metsakinnistule parimat hinda ja vastutust teostatavate raietööde eest, võta ühendust AS Timber metsaspetsialistidega ! Meie konsultatsioon on sulle tasuta!

Helista meile 6665050 või kirjuta info@timber.ee

AS Timber, Narva mnt 36, Tallinn. www.timber.ee