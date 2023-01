Viimased 15 aastat põllumajandus-kaubanduskoda juhtinud Roomet Sõrmus ei jätka enam uut ametiaega ja on otsustanud edasi tegutseda väljaspool põllumajandussektorit.

Roomet Sõrmusel lõppes koja juhina järjekordne ametiaeg ning ta on otsustanud enam kojas mitte jätkata. Ta ütles oma lahkumist kommenteerides, et aeg muutusteks on küps.