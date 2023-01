Töölt 7000 singikäntsakat varastanud mees lõpetas kümme aastat hiljem trellide taga

Huelva on kuulus erilise serrano singi poolest, mis on asukohamärgisega ülemaailmselt tunnustatud. Kõik selles piirkonnas valmistatud singid on tehtud lähedal kasvatatud sigade kintsudest. Eriliseks teeb liha veel see, et sigu toidetakse nende viimase kolme elukuu jooksul ainult tammetõrudega. Selline liha peaks olema erakordselt hõrk ja pähklise maitsega. Huelva piirkonnas valmistatud serranosingi täistükki (seakintsu) müüakse rohkem kui 500 euro eest.