Naeris | Aina kriisid? Varu kliisid!

Vanapoiss onu Tomil on omamoodi hobi. Ta kogub enda sõnul andekate lauljate plaate ja lindistusi. Tema kriteerium on hea lauluhääl ja arusaadavad sõnad. Tema muusikaline arhiiv algab Carusost, Saljapinist, Otsast, Kuusikust ja lõppeb estraadilauljatega nagu Lääts, Orumets, Linna jt. Tom saab aru ka venekeelsetest sõnadest, see keel jäi külge lapsepõlvel koduõues, inglise keelt käis nõuka ajal salaja õppimas endise keeleõpetaja juures, keda tol ajal koolis ei vajatud.