Serbia kuuse kiituseks

Võiks arvata, et mis sellest serbia kuusest ikka nii väga juttu teha, teada-tuntud värk. Nõukaajal, kui suurt midagi saada polnud, oli serbia kuusk meil üks tavalisemaid ilupuid. Mingis mõttes kammitses see pärand mind ennastki. Ometigi soetasin kümmekonna aasta eest endale ühe istiku, sest serbia kuusk on lihtsalt väga ilus, õige vähenõudlik ning meil täiesti külmakindel. Igasugu eksootide seas on aias kindel koht ka just säärastel vastupidavatel tegelastel.