Olen mõned aastad tagasi ühes kirjutises arvanud, et eesti kirjanduse väljaandmine Soomes on nagu seprakauppa. See sõprus kandis häid vilju sadu aastaid. Kaubeldi üle Soome lahe. Eestlased pakkusid kartuleid, soomlased tõid kala, oli sõbrakaup ja raha käibele ei võetud. Kehtis usaldus.