Võõrandatud lammaste omanik: lasin kolm looma halal meetodil tappa, naabrid raevusid, sain peksa ja ametnikud saadeti kaela

Ta võttis enda sõnul lambad selleks, et hoida korras looduslikku jõeäärset ala. Plaan oli pidada loomi nii, nagu seda korra aastaid varemgi tegi – suvel enda juures hoida ja sügisel maha müüa. See suurepärane plaan aga kahjuks ei õnnestunud.

„Minu soov oli kõik lambad hiljemalt oktoobris maha müüa. Turg oli suhteliselt kehv ja õnnestus realiseerida vaid kolm lammast. Mõtlesin hoida ülejäänuid kevadeni – küllap siis läheb jälle lihtsamaks. Kesk-Aasiast pärit ostjad soovisid halal-meetodil tapetud loomade liha ja müüsingi neile kolm lammast,“ jätkab ta. Lambakasvataja teatas, et lubas loomad enda koduhoovis moslemite kombekohaselt tappa ja liha ära viia. Samoson sõnab, et ta ei osanud ette näha, et selline vastutulelikkus ostjatele tekitab kohalikus külarahvas tohutuid pingeid...