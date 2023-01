Viis päeva elektrita olnud saarlased veavad elektrifirma ja riigiga vägikaigast - kahjusid ei taha keegi kompenseerida

„Elekter kadus 10. detsembril ja talutav elekter – julgesin uuesti küttepumba sisse lülitada, et pinged ja faasid oleksid õiged pumpa rikkumata – tuli tagasi viis päeva hiljem. Meele teeb mõruks, et selle eest võeti arvest maha ainult 24 eurot. Ei taha kirjeldada, palju energiat kulus maja veidigi soojas hoidmiseks, et torud lõhki ei külmuks ja enam-vähem talutav oleks, gaasiküttekatel, generaator... Kurb, et isegi 72 eurot Elektrilevi selle eest arvet ei vähenda!“ Just nii kirjeldab oma üleelamisi saarlane Kuldar.