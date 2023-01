Ehkki amarüllil ja ratsuritähel on üsna sarnased õied, saab nendel vahet teha õisikuvarre järgi. Kui ratsuritähe õisikuvars on seest tühi, siis amarüllil on see säsiga täidetud. Amarüll õitseb sügisel, varre tipus on 8–12 roosakaspunast kellukat.