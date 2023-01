Meenus, et veidi varem oli siiski nii paarsada meetrit suurest teest eemal üks majapidamine. Kuna pidasin koduloomi liiga suureks väärtuseks, et neid omapäi teele jätta, pöörasin auto ringi ja sõitsin märgatud talu juurde. Õuel ei olnud kedagi. Sisenesin majja. Tagatoas teleri ees lösutas korvpalluri mõõtu mehemürakas. Minu küsimuse peale, kas neil äkki sead kaduma pole läinud, mühatas ta vaid, et perenaine on kuskil väljas.