SUUR ÜLEVAADE | Kui palju on Eesti Ukrainat aidanud ja mida on annetustega tehtud

„Vast enim meelde jäänud ja hinge läinud annetus tuli esmaabitarvikute näol raske liikumispuudega naisterahvalt. On imeline, et Eestis on nii palju suure südamega inimesi,“ räägib MTÜ Vaba Ukraina üks meeskonnaliikmeid Sven Salumets.

Seda, et annetatakse kasvõi piskust, on näinud ka Avatud Lootuse Fondi juhatuse liige Viljam Borissenko. Talle meenub e-kiri eakalt naiselt, kes sai mullu insuldi ning vabandas, et ei saa tuua kogumispunkti asju, mida ukrainlased vajavad, kuid kohe, kui töövõimetoetus arvele laekub, kannab ta fondile üle 50 eurot.

„See 50 eurot luges võib-olla rohkem kui mõne inimese 5000 eurot. See teeb väga alandlikuks ja innustab tegema abireise, kui inimesed nii palju pingutavad,“ ütleb Borissenko.

MTÜ Mondo Ukraina humanitaarabi tegevuste juht Erika Tšerkašina nendib, et Ukraina mitmekülgse toetamise vajadus mitte ei kahane, vaid kasvab – alates toiduabist kuni hariduse ja psühholoogilise toeni välja.

Aktuaalsed on ka varasemad vajadused: hügieeniabi, seadmed distantsõppe korraldamiseks, hoonete ülesehitus ja evakuatsioon. „Eriti akuutne on see hiljuti vabastatud aladel Ida-Ukrainas, kus okupatsiooni tagajärjed on ulatuslikud: paljud hooned on kahjustatud ning tihti pole vabamüügis esmavajalikke tarbeid, nagu toit, hügieenitarbed ja soojad riided,“ räägib Tšerkašina.