Rektor Ülle Jaakma: see pole ainult äri ja looduskaitse vastasseis, see puudutab meid kõiki

EMÜ rektorite seast on tulnud kaks Eesti presidenti. Üks neist on praegu ametis olev Alar Karis ja eelpoolt tsiteeritud lause oligi tal meeles ajast, kui ta ise täpselt 20 aastat tagasi samale ametikohale asus. Teine EMÜst võrsunud president on Arnold Rüütel, kes saatis kirjaliku tervituse.