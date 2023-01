Selle lausega algab Eduard Bornhöhe 1892. aastal ilmunud „Tallinna narrid ja narrikesed“ esimene osa „Kuulsuse narrid“. Kes teab, miks just see jutustus on eesti teatri- ja filmitegijaid inspireerinud – ilmselt pole siin just väike osa inimeste jätkuval soovil kuulsaks saada.