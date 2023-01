Kihnu Virve abikaasat mängiv Mart Toome: Jenka lõõtsamängu õppisin selgeks ETV arhiivist

„Proovisin otsida internetist materjali nii palju et võimalik ja end kurssi viia, et mis mees ta oli. Surfasin ETV arhiivi läbi, leidsin ühe klipi, aga ega tal seal rääkida lastud. Kihnus nii oligi, et mehed käisid kalal ja mängisid pilli. Matriarhaat!“ laiutab „Kihnu Jenka“ suvelavastuses nimiosalist kehastav näitleja Mart Toome käsi oma rolli kangelase kohta kogutud nappidest teadmistest rääkides.