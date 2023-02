Aga millest alustada? Mõtlemisest ja kaalutlemisest, nagu ikka. Esiteks, milline on kütte arvutuslik temperatuur? Eesti mandriosas arvestame üldiselt väliseks õhutemperatuuriks kuni –21 kraadi, saartel on mõnevõrra soojem. Teiseks, milline on kütmist vajav maja? Uuemad ja hästi soojustatud majad vajavad enamjaolt tunduvalt vähem küttevõimsust, võrreldes soojustamata majadega. Tuleb arvestada ka köetava ruumi suuruse ja piirete soojapidavusega. Samuti hoone ja tubade tuultele avatuse ning isegi ruumide otstarbega.