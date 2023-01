Mart Kivastik: loodan, et maailm saab pärast seda sõda mõnes mõttes korda

Mart Kivastik alustab kaugemalt ja ütleb, et sai Vene sõjaväest pääsemiseks tutvuste kaudu hullumajja. Seal oli selline teraapia, et tuli ümbrikke kokku voltida. „Tookord ma ei saanud aru, mismoodi see kedagi ravida võiks. Praegu tundub, et miks mitte. Peaasi et juurdlema ei hakka, mis ja miks. Kirjutamine on küll ravi, puhastab pea muust jamast ära. Mulle see sobib. Kirjutamise ainuke viga on, et oled üksi. Teatris ja filmis saab inimestega kokku. Ja nii ongi hea, kui ei taha kedagi näha, siis kirjutad,“ selgitab ta enda elamise viisi.

Kivastik ütleb, et Tartu on jäänud viimaseks Eesti linnaks, selles mõttes peaks Tartut väga hoidma. „Ega ma muidu vahet ei tee, Tallinn on veidi imelik, neelab lõpuks kõik alla – metsa, sood ja eestlased takkaotsa. Sööb Eesti ära.“

***

Kuidagi nii on, et isegi kui ma tahaksin juttu sinuga alata teisiti, siis ei saa. Olen märganud, et jälgid tähelepanelikult Ukrainas sündivat. Lausa jagad neid ülevaateid FBs. Miks, või hoopis: mis see sõda sinuga teeb?

Minu jaoks on Ukraina sõda nii meie sõda, jagan puhtalt sellepärast... Kui see sõda algas, siis iga tund seal miski muutus. Oli päris õudne... Midagi sellist ei osanud keegi arvata. Jagan seda, et kõik teaks, keda huvitab. Kui keegi ei taha, võtku mind maha.

Mis sinus toimub, seda ma küsin?

Mul on tunne, et oleme kõik ikkagi sõjas. Siin ei ole mingit teist juttu. See on meie sõda, need on meie põgenikud.

Nii ongi. Kuid olen märganud, kuidas mu tuttavad ja sõbrad, kes enne sõda olid heatahtliku ellusuhtumisega, võib isegi öelda, et humanistid, põlglikud vägivalla ja kurjuse vastu, on jalapealt militaristideks muutunud, valmis püssi võtma ja maha laskma teisi. See mind hirmutab.

On, on nii. Et olla hea, tuleb seda head ka kaitsta. Mitte midagi muud pole teha. Putin on suutnud panna sõdima terve Euroopa– isegi Rootsi ja Soome, kus ei viitsitud üldse tegelda mingi sõjaga.