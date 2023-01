Soome aianduse uus trend - istutame haljasaladele söödavaid taimi!

Just sellise ideega – täita avalikud pargid söödavate taimedega – tuli aednike visioonikonverentsil välja Soome aiandusliidu tegevjuht Timo Taulavouri.

„Me näeme Soome noorte puhul seda, et neid huvitavad rohkem söödavad taimed. Kui noortel on aed, pannakse seal kasvama eelkõige sellised kultuurid, mille vilju saab ka süüa,“ rääkis Timo Taulavuori. Ta tõi esile, et vanemad kui 45aastased soomlased eelistavad oma aedades kasvatada pigem dekoratiivtaimi ja lilli.

„See on üks tulevikusuundi, et isegi avalikud pargid ja haljasalad võivad täituda söödavate taimedega,“ rõhutas Taulavuori, et sellised dünaamilised lahendused, kus rohealadel on aiasaadusi, muudavad linnalooduse tunduvalt atraktiivsemaks.

Ka praegu on näiteks Helsingis väga rikkalik linnaloodus, linna piirkonda kuuluvad kaitsealused roostikud, haljasalad, kus on üle 300 linnuliigi ja mitmeotstarbelised puhkealad. Taulavuori rõhutas, et Soome aiandusliidu vastutusalaks on ka linnalooduse arendamine, koos haljasalade rajajatega luuakse rohelist arhitektuuri, kasvukohtade jaoks arvutatakse täpsemalt välja nii CO₂ kui ka vee jalajälg. Sellised kasvukohad linnades peaksid kandma elurikkust, olema tolmeldajatele ja mesilastele sobilikud.

„Oluline on see, et söödavate taimede eest peab hästi hoolt kandma ja et keskkond on toetav,“ avas Timo Taulavuori linnahaljastuse uusi suundi.

Rohkem toetusi ja karmimad nõuded

Soome aiandus on Eesti omast palju elujõulisem. Sealsed tootjad saavad tunduvalt rohkem toetusi ja soodustusi kui meie aednikud. Maaeluministeeriumi kantsler Marko Gorban tõi võrdluse, et kui Eesti aianduse lisandväärtuses on toetuste osa 3,6%, siis Soomes on toetuste osakaal juba ligikaudu 16%.

Eesti aiandusliidu juhatuse esimees Raivo Külasepp loetles, et soomlastel on katmikaianduses ruutmeetri toetus, neil on käibemaksu erisus ja aiandusettevõtjaid toetab ka regionaalpoliitika, näiteks omavalitsused võivad maksta osaliselt töötajate palgad kinni.