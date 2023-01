Keelatud ainete tõttu skandaali sattunud mahetatra tootjad: meie pole midagi valesti teinud

Aasta algul andis põllumajandus- ja toiduamet avalikkusele teada, et 21 mahetatrakasvataja toodangust leiti keelatud aineid. Mahetatrakasvatajad pole tulemustega nõus ning on kordusproovide jaoks laboriga ühendust võtnud, kinnitades, et on omalt poolt kõik õigesti teinud.