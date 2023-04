Kuus hooaega tuhandeid tomatitaimi lageda taeva all kasvatanud aednik: kõik teised võiks seda ka teha!

Eriti varajaseks hooaja alguseks andis tõuke tellimus Taagepera lossist, kus just valmis moodne köetav kasvuhoone ja sinna oleks tarvis umbes 40 taime. Kasvataja tegi sellest järelduse, et ehk on teisigi, kes sooviks valget aega natuke paremini ära kasutada, ja otsustas sellel kevadel taimede kasvatamisega varem alustada.