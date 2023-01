Raiemahu langetamine võib tõsta kaugkütte hinda

Arengukava eelnõus on soovituslik ühtlase metsakasutuse stsenaarium, mis tähendab raiemahtu 9–11 mln tm aastas. Keskkonnaminister Madis Kallas (SDE) on meedias rõhutanud, et raiemahte tuleb vähendada. Pärast kompromisse koalitsioonis väiksemast numbrist kui 9 siiski räägitud ei ole. Sama stsenaariumiga tuli arengukava projekt välja ka juhtkogust aasta tagasi.