50 hektarit Messit: Argentiina insener külvas maailmameistri näo maisipõllule, seda erakordsel meetodil

Pärast seda, kui Lionel Messi viis Argentiina jalgpallikoondise maailmameistritiitlini, on kodumaal jalgpalli superstaari kujutatud kõikvõimalikes kohtades alatest tätoveeringutest kuni seinamaalinguteni. Nüüd saab tema nägu näha ka taevast, sest see on külvatud maisipõllule.