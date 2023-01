Uus tehas tabas kaks kärbest ühe hoobiga

Saksa firma Reinartz teadmiste ja seadmetega ehitatud tehas on Dulubi sõnul suuteline töötlema aastas 25 000 tonni rapsiseemet. Kompleksi juurde valmis 27 000 tonni rapsi mahutav punkerhoidla.

Koos õlitehasega läks ettevõttel käiku ka kahe megavatise võimsusega päikesepark. Päikesepark toodab aastas piisavas mahus roheenergiat, et rahuldada ettevõtte sööda- ja õlitehase energiavajadus.

Lisaks õlitehasele, mida majandab Pro Grupi tütarettevõte PG Oil, on grupil ka 2015. aastal valminud söödatehas. „Nüüd saame seal loomasööda valmistamisel kasutada enda toodetud rapsikooki ning seda ka teistele suurtootjatele pakkuda,“ lisas Dulub.

Üks uudis on veel. Kui siiani müüdi sööta bigbagides, siis koos muude uuendustega muretseti ka väikepakkeliin. Tänu sellele saavad Pro Grupilt e-poe kaudu näiteks väikepakis kanasööta osta ka need, kellel on kodus enda jaoks vaid mõned kanad.