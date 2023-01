„Kuivatatud juustukrõpsud on ka Euroopas uus asi, rohkem tehakse seda Ameerikas nime all mountain cheese. Sest see sobib hästi kaasa võtta mägimatkale ja isegi kosmosesse,“ räägib ettevõtte juht Juhan Särgava. „See on energiatoit, mis annab tavalise juustuga võrreldes topeltportsu energiat.“