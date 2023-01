ARVUSTUS | „Macbeth“ ehk Miks kurjus orkestreerib maailmas sündivat

Ühispalvused on samuti riitus. Aegade alguse riitustest meenub ehk esimesena vihmatants, kui on põud. Rituaalid on väekas nõidus. Rituaali osa on loits. „Macbethi“ loitsudega aetakse põgenema kurjuse vägi.

Nõidus

Lõpp on vaikus. Äkki isegi laetud vaikus. Just sellisesse vaikusesse juhatab vaatajad Ojasoo ja Semperi suur rituaalidega täidetud lavastus. Ja see vaikus tekib, kui näitlejad lõpetavad, kui orkester suubub vaikusesse. See vaikusesse, valgusesse, puhtusesse minek haarab kaasa nii, et äkki ei ole enam meeldimise või mitte meeldimise kategoorial mingit tähendust. Rituaalsus voogab sinust läbi, sa oled selles, mis toimub, osaline, tahes tahtmata.

Polegi ju võimalik kõrvaltvaatajaks jääda, kui tegutseb kurjus nimega tapmine. Tapmise suurvorm on sõda.

„Macbeth“ on sõjavastane lavastus, ilma et see vastasus oleks kordagi sõnades otse välja öeldud. Kusjuures kummaline tõrge valdab mind, kirjutades ja mõeldes ja öeldes, et näidend on sõjavastane. Mõtlen: äkki ei peaks seda väljaütlemisega rõhutama. Kuidagi samamoodi, et Shakespere’i neetuks peetud näidendi „Macbeth“ nime selle tegijad kogu mailmas välja ei ütle: toovad pigem kuuldavale „see näidend“ või „Šoti näidend“.