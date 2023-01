Mari Kartau: graafikud kliimat väga ei mõjuta

Meedias korrutatakse endiselt mantrat, et süüdi on üleraie. Tegelikult on peamiseks põhjuseks metoodika, mis pidevalt muutub – mitte hämamiseks, vaid parandamiseks.

Teiseks on oluline asjaolu, et metsamaad ei tule enam juurde, vaid pigem hakkab tasapisi vähemaks jääma. Raiel on ka oma roll – praegu lihtsalt on meil ebaproportsionaalselt palju küpseid metsi, mida raiuda, ja nende tagasi kasvamine ehk süsiniku sidumine võtab natuke aega.

Metsateadlased on tõestanud, et LULUCFi arvestus eksib kümnekordselt ja SMI, mille alusel seda tehakse, pole piisavalt täpne kasvuhoonegaaside arvestamiseks. Miks kulutatakse ressursse vale arvepidamise peale? Keegi ei tunnista, et olulisemaks peetakse usinuse üles näitamist Euroopas ja unustatakse selle raames ära asja tegelik mõte ja sisu.