Ants Rootslane hakkab tele-eetris rahva muresid lahendama

Märtsis stardib TV3s saatesari, kus terapeut-hüpnotisöör Ants Rootslane paneb oma oskused kaamera ees proovile ning hakkab nõustama inimesi, kes on muredega tupikus. Nii saab televaataja näha, kuidas terapeut päriselt oma seansse läbi viib ning miks on need nii nõutud.