Aju, südame ja närvisüsteemi heaks: missugused on B-grupi vitamiinide puuduse sümptomid?

B-grupi vitamiinid on B₁, B₂, B₃, B₅, B₆, B₇, B₉ ja B₁₂. Nende roll on hoolitseda inimese närvisüsteemi, reaktsioonikiiruse, keskendumisvõime ja mälu eest. Samuti on need tähtsad ka südame tervisele ning südame, aju ja närvisüsteemi koostööks.