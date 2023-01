Metsanduse arengukava läbis vaatamata opositsiooni vastuseisule esimese lugemise

Opositsioon soovis eelnõu tagasi lükkamist ühise argumendiga, et sellega tutvumiseks on olnud liiga vähe aega. Keskerakonna poolt ütles Tõnis Mölder, et kavas ei piirata raiemahtu piisavalt. EKRE esindaja Peeter Ernits omakorda tõi põhjuseks, et meil on maad võtnud roheterror.