„See oli tõeline adrenaliinilaks!“ Jääpallid tõid Kabli pagarile ulmelise müügi, viiekordsest toodangust ei piisanud

„Ma ei oleks iial uskunud, et loodusjõud ja meedia sellist koostööd teevad. See oli üllatus kõigile,“ sõnas Kabli Pagari omanik Elve Vahenõmm. Kui jutud jääpallidest läinud nädala neljapäeval ja reedel sotsiaalmeedias levima hakkasid, sai ta aru, et selleks nädalavahetuseks tuleb eriliselt valmistuda. Siiski ei osanud ta arvata, et ka sellest jääb väheks.