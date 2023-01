TÄHTIS | Kuidas ära tunda insuldi üht suurimat häirekella – miniinsulti?

Miniinsuldi sümptomid on ehmatavad, kuid lühiajalised ning peagi taanduvad, kirjutab MedicalNewsToday. Kuna sümptomid ei kesta pikalt, võib inimesel tekkida kergendustunne, et nüüdseks on need möödas ning polnud vajadust kiirabigi kutsuda. Enamasti ei põhjustagi TIA püsivaid närvisüsteemi kahjustusi, kuid tõsine häirekell on see siiski.