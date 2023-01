„Siin on esimesed moodsast skandinaaviapärasest disainist lähtuvad pakendid Rannarootsi verikäkile ja klassikalisele šašlõkiämbrile. Kalevite kange rahvas ei saa ometi ajast maha jääda. Kas oled nõus, et oranž on uus must?“ seisab Rannarootsi lihatööstuse ühismeedia postituses.