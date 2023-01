Imetlust väärt: üks mees püstitas suvega kolm maailmarekordit

Just selle mehe põlde külastasid Eesti viljakasvatajad möödunud suvel ning lugu Tim Lamymani tegemistest ja kogemustest ilmus 8. augusti Maalehes. Mees ütles ise, et ei jäta ühtegi kivi ümber pööramata selleks, et saaki suurendada. Ta lisas tookord, et hakkab rekordipõldu rajama juba enne külvi, vaadates mullaproove, sordi omadusi, varasemaid tulemusi jne, nii et midagi juhuslikku siin ei ole.