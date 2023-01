Lapsed farmis: kuidas te aru saate, milline lehm on poiss ja milline tüdruk?

Eestis alustati koostööd programmiga „Noored kooli“ ja prooviti farmikülastusi. Ääsmäe põhikooli lastele tehti see sügisel ja see oli põnev nii lastele kui tegijatelegi. „Nad küsisid kõiki asju ja olid väga huvitatud,“ hindas Uudeberg.

Nüüd on firmal plaan seda teed edasi minna. Nad on kutsunud üles põllumajandusfirmasid, kes sooviks lastele oma tegemisi tutvustada, ning teisalt selgitanud plaane koolides.

Uudeberg lisas, et need on alles esimesed sammud nendepoolsest ettevõtmisest ning suurem eesmärk on aidata kaasa põllumajanduse maine parandamisele. „Meediasõnumid on põllumajandusest negatiivsed ja põllumeestel endal pole aega oma tegevust tutvustada, näeme, et seda saame meie teha,“ üles Uudeberg.