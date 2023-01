Muljetavaldavad teadusuuringud D-vitamiini kohta: selle tase näitab kehakaalu tõusu ja dementsuse riski

Iga inimene on isemoodi. Kui üks saab suvel päikese käes viibides D-vitamiini analüüsi tulemuseks kõrge normaalse taseme 120 nmol/L, siis teisel võib analüüsi tulemus näidata tugevat defitsiiti – 20 nmol/L. On olemas ka inimesi, kellel ongi D-vitamiini tase püsivalt kõrge, seega kindlaim viis vitamiini taseme määramiseks on vereanalüüs.