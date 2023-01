Mesindusõpilaste lemmikjuhendaja Siim Õunap: „Põhjamaine mesi on maailma parim!“

Avanesid meemaailma saladused

Siim Õunapi ettevõte Mesiveski OÜ on olnud hinnatud praktikakoht Olustvere mesinduseriala õpilastele juba mitu aastat. Läinud suvel olid Moostes meemaailma saladusi avastamas suisa neli praktikanti: Inge Parring, Tarvo Siilaberg, Mait Mahlapuu, Ants Kari.

Praktikandid ütlesid, et uusi teadmisi on saadud kuhjaga ning juhendajaga ollakse väga rahul. Kõiki asju saab proovida ja ise teha, Siim on süsteemne ja põhjalik ning uurib õppuritelt iga päeva lõpus, mida uut nad teada said.

Mesiveski OÜ FB lehel on kirjas, et Inge oskab nüüd vajadusel ehitada karuaeda ning palju paremini ära tunda erinevaid mesilaste haigusi ja parasiite, sest loeng ja fotod on üks asi, aga oma silm on hoopis midagi muud. Tarvole on aga enim avaldanud muljet, milline kiirus ja töömaht on suurmesilas. Väga põnev oli kõik iduperede ja mesilasemade kasvatamisega seonduv.

Oma ettevõtte OÜ Mesiveski kohta kirjutab parim juhendaja Mesiveski OÜ kodulehel nõnda. „Teadmisjanu viis mind aastal 2013 Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli õppima ning sealt praktikale suurmesilasse. Lisaks praktikale ja kaheaastasele töökogemusele suurmesilas täiendasin teadmisi 2017. aastal Uus-Meremaa 5000 mesilasperega suurmesilas.“

Põhjamaine mesi on parim

Siim Õunap alustas mesilaste pidamist 2010. aastal.

„Mesilastega tegelemise palavik tabas mind ootamatult ja ei ole siiani veel üle läinud. Minu kireks oli ennekõike mesilaste-mesilasperede toimimine, tahtsin saada aru, kuidas on võimalik loodusest koguda niivõrd suurepärast toodet, nagu seda on mesi,“ kirjutab mees.