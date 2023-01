Voolavate kunstirühmade taliharjanäitus ei pääse Ukraina puudutuseta

Vedelik on Eesti vanim tegutsev kunstirühmitus ja nende jätkusuutlikkuse saladus on, nagu nimigi ütleb, voolavus. Pidevas muutumises on nii stiil, teemad kui ka liikmeskond, kuigi viimasest on tuumik siiski püsinud.

Eva Vint ei ole Vedeliku põline liige, kuid on võtnud ära suure osa korraldamise koormast ning osaleb ise Vindi koolkonnast lähtuva maagilise konstruktivismiga, mis on koostatud reise ja igapäevaelu dokumenteerivatest pisiasjadest, nagu näiteks kohvikute suhkrupakid ja hotellide seebipakendid.

Mõned rühmituste liikmed on ka kattuvad, mis pole ime, kuna rühmitused on voolavad.

Korraldajad selgitavad näituse pealkirja sellega, et talve keskpaik oli muistses aastajaotuses ja ajaarvamises väga oluline. Selle ära märkimine esineb kõigil euroopa rahvastel – olgugi, et erinevate tähtpäevadega. Talve poolitajaks on soomlastel heikkipäev (19.jaanuar) ja paavlipäev. Sakslastel jagab talve paavlipäev, osalt ka küünlapäev. Eestlastel on talve poolitaja tõnisepäev. See manitses omamoodi kokkuhoiule, sest kevad-talvel oli tihiti nii inimese kui looma toidu puudus.