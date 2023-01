Ukrainakeelse raamatukogu loojad: ka meie tähistame Eesti kirjanduse päeva!

Leedu- ja prantsuspärastest perenimedest hoolimata on tegemist kahe noore ukrainlannaga, kes on otsustanud tänapäevases tehnoloogiat täis maailmas inimesi just raamatute kaudu kokku tuua. Varasemalt advokaadina töötanud Valeria ja lasteraamatuid müünud Daria sattusid mõlemad Eestisse juba enne sõda, kuid läinud aasta märtsis mõistsid nad, et just nüüd vajab ukraina kogukond omakeelset raamatukogu.