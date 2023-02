Sõda lähendas sõpru: põlvakad kinkisid uue köögi Kulikivka lasteaiale Ukrainas

Üks kangemaid sõpruspiirkonna toetajaid on Räpina mees Leo Kütt, kes möödunud suvel teist abisaadetist Ukrainasse viies sai siinsetelt ettevõtjatelt lubaduse toetamist jätkata ja võttis eelmisest sügisest kolmanda saadetise kogumise enda õlule.

„Ukrainlased on uhked, ei näita oma tundeid väga välja. Lasteaia juhataja, millele viisime uue köögitehnika, käis kolm korda meist eemal nutmas. Rõõmust,“ meenutas Kütt hiljutist Ukrainas käiku.

„Ukrainas maksab bensiini liiter eurodes 1.25, pensioni saavad eakad kuus 50 eurot. Elektrit on päevas kolm tundi ja 30 minutit. Vesi, küte, toit – kõik vajab elektrit. Käigus hoitakse esmavajalik. Ometi keegi ei kurda, kui hirmus on sõda, vaid räägitakse, kui ilus on nende linn järgmisel aastal,“ viitas ta ukrainlaste argipäevale.

Küti sõnul oli esialgne plaan minna ühe auto ja järelkäruga, kuid varustust kogunes kahe auto ja järelkäru jagu.

„See on Põlvamaa ühine ettevõtmine – ettevõtted, heategevusklubid, eraisikud. Ma käin Ukrainas sellepärast, et seal on minu sõbrad. Koostöö abi komplekteerimisel ei olnud raske, sest inimesed teadsid, kuhu ja milleks abi läheb,“ rääkis Kütt.

Kokku sai Kulikivka 12 generaatorit ja kahe köögi jagu seadmeid, sooje riideid ja jalanõusid, maiustusi.

Põlvakad kinkisid lasteaiale uue köögi

Kolme generaatori, akupanga ja kahe kasti leedpirnidega pani õla alla Põlva Rotary klubi. Nende kogutud abi väärtus küünib 4500 euroni.

Rotary klubi nimel rääkinud Andres Lehestiku ja Ene Tigase sõnul panid nad peale praktiliste asjade kaasa hingesoojust sisaldavad pakid. „Saatsime Ukraina sõpradele pehmeid villaseid sokke ja kindaid, laste talveriideid, umbes viis kilogrammi enda valmistatud ja kaunistatud piparkooke ning 36 kilogrammi komme. Mõtetes teeme plaane juba järgmise abisaadetise jaoks. On selge, et igaüks eraldi palju ei saavuta ja me oma klubiga jätkame Põlvamaa vahvate inimeste koostöös osalemist.“